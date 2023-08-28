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28 Августа , 11:23

В Минлесхозе Республики Башкортостан обсудили вопросы выполнения плановых лесохозяйственных работ

Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан проведено рабочее совещание в формате ВКС с подведомственными учреждениями по вопросам выполнения плановых лесохозяйственных работ. Данные мероприятия организованы, в том числе, в целях реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"

В Минлесхозе Республики Башкортостан обсудили вопросы выполнения плановых лесохозяйственных работ
В Минлесхозе Республики Башкортостан обсудили вопросы выполнения плановых лесохозяйственных работ

Актуальной темой для лесоводов республики по-прежнему остаются вопросы ухода за лесом. В текущем году для проведения данных мероприятий в рамках исполнения государственного задания запланирован объем работ на площади чуть более 11,3 тыс. га. Хорошие темпы выполнения в данном направлении на сегодняшний день показывают Инзерский, Салаватский и Янаульский лесхозы.

Отдельной темой в рамках совещания был рассмотрен вопрос проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, которые в текущем году на территории региона были запланированы на площади более 5,6 тыс.га.

Как отметил проводивший совещание заместитель министра лесного хозяйства, Венер Вахитов, несмотря на то, что время для выполнения плановых объемов еще есть, работникам подведомственных учреждений стоит ускорить темпы выполнения работ в связи с приближением осенне-зимнего периода.

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