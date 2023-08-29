+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Нацпроекты
29 Августа , 15:06

В Стерлитамаке бывший санаторий реконструируют под новые корпуса гимназии

В Стерлитамаке благодаря реализации национального проекта «Образование» бывшие здания санатория «Березка» реконструируют под восемь корпусов гимназии №1. Обновленные здания будут рассчитаны на 750 учеников начальной школы и 120 воспитанников детского сада. Их общая площадь составляет более 8 тыс. квадратных метров. В обновленных корпусах предусмотрены группы продленного дня, детский сад, физкультурно-спортивная зона, столовая, библиотека, актовый зал, лыжная база и многое другое

В Стерлитамаке бывший санаторий реконструируют под новые корпуса гимназии
В Стерлитамаке бывший санаторий реконструируют под новые корпуса гимназии
Здесь уже установлены витражи и пластиковые окна, усилены дверные проемы, выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, смонтирована система вентиляции, произведена стяжка полов. В настоящее время на строительной площадке ведутся внутренние отделочные работы: укладка керамической плитки, шпатлевка стен, монтаж подоконников, покраска фасада корпусов. Кроме того, выполняются работы по устройству сетей внутреннего теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На объекте задействовано 107 человек и 3 единицы строительной техники. Фактическая готовность объекта составляет более 65%. Срок окончания строительства запланирован на декабрь 2023 года. 

- Объект крупный и крайне нужный Стерлитамаку. Проводимая реконструкция позволит организовать дополнительно более 800 учебных мест. В итоге мы получим современные здания, в которых будут созданы все условия для полноценной учебы, -  рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Владислав Сидоркин.
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика