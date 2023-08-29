В Стерлитамаке бывший санаторий реконструируют под новые корпуса гимназии

Здесь уже установлены витражи и пластиковые окна, усилены дверные проемы, выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, смонтирована система вентиляции, произведена стяжка полов. В настоящее время на строительной площадке ведутся внутренние отделочные работы: укладка керамической плитки, шпатлевка стен, монтаж подоконников, покраска фасада корпусов. Кроме того, выполняются работы по устройству сетей внутреннего теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На объекте задействовано 107 человек и 3 единицы строительной техники. Фактическая готовность объекта составляет более 65%. Срок окончания строительства запланирован на декабрь 2023 года.



- Объект крупный и крайне нужный Стерлитамаку. Проводимая реконструкция позволит организовать дополнительно более 800 учебных мест. В итоге мы получим современные здания, в которых будут созданы все условия для полноценной учебы, - рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Владислав Сидоркин.