Предприятия Башкортостана приглашаются на бизнес-миссию в Казахстан

- Казахстан был и остается одним из основных партнеров Башкортостана. За половину текущего года мы фиксируем рост взаимного товарооборота на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Растет и экспорт, показатели выросли на 9,5% по сравнению с прошлогодними. Основную долю наших поставок в Казахстан занимает продукция химической промышленности. Чуть меньше поставляем продовольственные товары, минеральную продукцию и древесину. Мы всегда ищем новые векторы развития наших партнерских отношений и диверсификации товарооборота. Предстоящая бизнес-миссия – очередной шаг на пути к нашей цели, - поделилась Маргарита Болычева.

В рамках бизнес-миссии будет организована площадка B2B-встреч с профильными контрагентами и общая координация в соответствии с программой мероприятия.

Все расходы, связанные с участием в бизнес-миссии, осуществляются за счет Центра поддержки экспорта РБ. Компании-участники оплачивают только перелет, проживание и личные расходы.

По вопросам участия в бизнес-миссии обращайтесь по номеру телефона ведущего советника Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Ахмадуллиной Кадрии Наилевны: +7 (347) 218-15-57, а также по адресу электронной почты [email protected] , либо по номеру телефона руководителя Департамента выставочно-ярморочной деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» Зулькарнаевой Лилии Нагимовны: +7 (347) 246-85-69, +7 (927) 354-12-15, а также по адресу электронной почты [email protected]

Справочно:

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Достижение целевого показателя планируется за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».