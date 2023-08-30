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30 Августа , 10:25

Предприятия Башкортостана приглашаются на бизнес-миссию в Казахстан

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан совместно с Центром поддержки экспорта Республики Башкортостан объявляет набор компаний для участия в бизнес-миссии в Республику Казахстан, которая состоится 23 сентября 2023 года в Астане. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева

Предприятия Башкортостана приглашаются на бизнес-миссию в Казахстан
Предприятия Башкортостана приглашаются на бизнес-миссию в Казахстан
- Казахстан был и остается одним из основных партнеров Башкортостана. За половину текущего года мы фиксируем рост взаимного товарооборота на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Растет и экспорт, показатели выросли на 9,5% по сравнению с прошлогодними. Основную долю наших поставок в Казахстан занимает продукция химической промышленности. Чуть меньше поставляем продовольственные товары, минеральную продукцию и древесину. Мы всегда ищем новые векторы развития наших партнерских отношений и диверсификации товарооборота. Предстоящая бизнес-миссия – очередной шаг на пути к нашей цели, - поделилась Маргарита Болычева.
 
В рамках бизнес-миссии будет организована площадка B2B-встреч с профильными контрагентами и общая координация в соответствии с программой мероприятия.
 
Все расходы, связанные с участием в бизнес-миссии, осуществляются за счет Центра поддержки экспорта РБ. Компании-участники оплачивают только перелет, проживание и личные расходы. 
 
По вопросам участия в бизнес-миссии обращайтесь по номеру телефона ведущего советника Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Ахмадуллиной Кадрии Наилевны: +7 (347) 218-15-57, а также по адресу электронной почты [email protected], либо по номеру телефона руководителя Департамента выставочно-ярморочной деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» Зулькарнаевой Лилии Нагимовны: +7 (347) 246-85-69, +7 (927) 354-12-15, а также по адресу электронной почты [email protected].
 
Справочно:
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
 
Достижение целевого показателя планируется за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
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