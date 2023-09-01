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1 Сентября , 14:19

ФАПы Стерлитамакского района получили ЭКГ-модули

В городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака Республики Башкортостан поступило 16 электрокардиографических модульных систем мониторинга пациентов, которые были распределены в фельдшерско-акушерские пункты Стерлитамакского района. Новые аппараты были получены благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение»

ФАПы Стерлитамакского района получили ЭКГ-модули
ФАПы Стерлитамакского района получили ЭКГ-модули
Главное предназначение электрокардиографа - контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, а регулярное снятие электрокардиограммы способствует раннему выявлению патологий. Использование ЭКГ - модулей ускоряет время проведения диагностики и значительно облегчает работу фельдшеров, что особенно важно в условиях оказания помощи в сельской местности.

- Новое оборудование ФАПов дает возможность своевременно сделать пациенту кардиограмму, направить ее участковому терапевту районной больницы, который определяет диагноз и назначает лечение. Такая современная техника позволяет выявлять заболевания сердца на ранних стадиях, а больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под более пристальным наблюдением медицинского персонала, - рассказал главный врач Ильшат Яппаров.
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"Стерлитамакский рабочий"

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