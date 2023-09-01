ФАПы Стерлитамакского района получили ЭКГ-модули

Главное предназначение электрокардиографа - контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, а регулярное снятие электрокардиограммы способствует раннему выявлению патологий. Использование ЭКГ - модулей ускоряет время проведения диагностики и значительно облегчает работу фельдшеров, что особенно важно в условиях оказания помощи в сельской местности.





- Новое оборудование ФАПов дает возможность своевременно сделать пациенту кардиограмму, направить ее участковому терапевту районной больницы, который определяет диагноз и назначает лечение. Такая современная техника позволяет выявлять заболевания сердца на ранних стадиях, а больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под более пристальным наблюдением медицинского персонала, - рассказал главный врач Ильшат Яппаров.