В Октябрьском состоялся спортивный фестиваль «Приведи ребенка в спорт»

В рамках фестиваля на центральной площади города развернулась работа спортивных секций. Здесь были представлены такие виды спорта, как: греко-римская борьба, спортивная акробатика, самбо, борьба на поясах и курэш, дзюдо, велоспорт, волейбол, биатлон, спортивное ориентирование, лыжные гонки, хоккей, шахматы, бокс, ушу, футбол, плавание, гиревой спорт, армспорт, пауэрлифтинг, бадминтон, баскетбол, кикбоксинг, спортивный туризм. Также на площади работал муниципальный центр тестирования ГТО, где можно было узнать о правилах регистрации на сайте ГТО, выполнении видов испытаний, количестве испытаний в ступени и другую информацию



Тренеры отвечали на интересующие вопросы, давали консультации о правилах приема в спортивную школу. Кто-то записывался в понравившуюся секцию, а кто-то любовался захватывающими выступлениями воспитанников спортивных клубов.



"С каждым годом в нашем городе становится все больше людей, интересующихся разными видами спорта и будем надеяться, что в будущем мы услышим новые имена на очередных соревнованиях городского, республиканского и Всероссийского уровня", - отметил председатель комитета по спорту и физической культуре администрации города Ильдар Рамазанов.