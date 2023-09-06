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6 Сентября , 10:44

Продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка

В Башкортостане продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка  в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке протяженностью 4,7 км возле села Николаевка подрядчики устранили пучины, выполнили фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и покрытия. Сейчас дорожники продолжают укреплять обочины. После этого приступят к нанесению дорожной разметки.

Продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка
Продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка
- Дорога обеспечивает транспортные и хозяйственные связи множества населенных пунктов, расположенных вдоль данной трассы. Здесь ходит общественный транспорт. Поэтому важно привести автомобильную дорогу в нормативное состояние, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Все работы на данном участке дороги Стерлитамак – Стерлибашево - Федоровка планируется завершить в сентябре 2023 года.

Справочно:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.
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