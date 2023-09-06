Продолжается ремонт дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка

- Дорога обеспечивает транспортные и хозяйственные связи множества населенных пунктов, расположенных вдоль данной трассы. Здесь ходит общественный транспорт. Поэтому важно привести автомобильную дорогу в нормативное состояние, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





Все работы на данном участке дороги Стерлитамак – Стерлибашево - Федоровка планируется завершить в сентябре 2023 года.





Справочно:





Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.