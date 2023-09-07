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7 Сентября , 15:17

Башкортостан в числе лидеров по освещению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

С 30 по 31 августа в Калужской области прошел «Мой бизнес. Медиафорум-2023», где Башкортостан был отмечен благодарностью за большой вклад в информационное освещение нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также в числе регионов-лидеров по этому показателю Владимирская, Тюменская и Калужская области, Алтайский и Пермский край.

Башкортостан в числе лидеров по освещению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Башкортостан в числе лидеров по освещению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Информировать предпринимателей о доступных мерах поддержки, инструментах, возможностях, нововведениях по нацпроекту – одна из наших приоритетных задач. Благодарность за освещение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» подтверждает слаженную командную работу Министерства предпринимательства и туризма РБ, Центра «Мой бизнес», подведомственных организаций, муниципалитетов, а также эффективность выбранной нами информационной политики. Работу в данном направлении продолжим, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.
В рамках форума участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей. 

«Мой бизнес. Медиафорум-2023» организован Минэкономразвития России совместно с Правительством Калужской области на базе регионального центра «Мой бизнес».
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"Стерлитамакский рабочий"

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