Башкортостан в числе лидеров по освещению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

- Информировать предпринимателей о доступных мерах поддержки, инструментах, возможностях, нововведениях по нацпроекту – одна из наших приоритетных задач. Благодарность за освещение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» подтверждает слаженную командную работу Министерства предпринимательства и туризма РБ, Центра «Мой бизнес», подведомственных организаций, муниципалитетов, а также эффективность выбранной нами информационной политики. Работу в данном направлении продолжим, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.



В рамках форума участники рассмотрели вопросы развития информационных ресурсов, направленных на информирование бизнеса, снятие барьеров и продвижение проектов предпринимателей.





«Мой бизнес. Медиафорум-2023» организован Минэкономразвития России совместно с Правительством Калужской области на базе регионального центра «Мой бизнес».