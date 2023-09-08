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8 Сентября , 14:07

Башкортостан нарастил экспорт зерна по железной дороге

За 8 месяцев 2023 года из Республики Башкортостан отгружено 4172 вагонов зерна, общим весом 293,6 тысячи тонн. Из них 3309 вагонов или 234,4 тысячи тонн зерна направлены на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем отгрузок за границу увеличился в 10 раз (за 8 мес. 2022 года было отгружено 316 вагонов объемом 22,7 тыс. тонн).

Башкортостан нарастил экспорт зерна по железной дороге
Башкортостан нарастил экспорт зерна по железной дороге
В  регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Башкирское зерно, а это пшеница, семена масличных культур, солод в зерне, ячмень отправили в Турцию, Казахстан, Киргизию, Южную Африку и др. В августе текущего года всего по железной дороге отгрузили 618 вагонов зерна весом 43,2 тысячи тонн.
В структуре экспорта продукции  агропромышленного комплекса Республики Башкортостан зерновые культуры занимают порядка 6%, преобладает, по-прежнему, масложировая продукция – 66%,  продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, мясная и молочная продукция.
 
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"Стерлитамакский рабочий"

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