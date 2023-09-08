Башкортостан нарастил экспорт зерна по железной дороге

В регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.



Башкирское зерно, а это пшеница, семена масличных культур, солод в зерне, ячмень отправили в Турцию, Казахстан, Киргизию, Южную Африку и др. В августе текущего года всего по железной дороге отгрузили 618 вагонов зерна весом 43,2 тысячи тонн.

В структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Башкортостан зерновые культуры занимают порядка 6%, преобладает, по-прежнему, масложировая продукция – 66%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, мясная и молочная продукция.

