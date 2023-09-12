В Стерлитамаке отремонтировали более 7 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

- Ремонт данных объектов обеспечил безопасный проезд по основным улицам на въезде в город со стороны Раевского тракта и трассы Р-240 Уфа - Оренбург. Автомобильное кольцо распределяет транспортные потоки с 4 центральных улиц Стерлитамака, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. – Также в этом году привели в нормативное состояние улицу Худайбердина, на которой находится Сквер имени Салавата Юлаева. Этот парк является центральным в Стерлитамаке, здесь любят отдыхать горожане. Также на этой улице располагается Русский драматический театр, а в шаговой доступности - Историко-краеведческий музей.





Всего в 2023 году в Стерлитамаке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 объектов. До конца ноября 2023 года планируется отремонтировать 3 участка на улицах Нагуманова, Коммунаров и Комсомольской общей протяженностью порядка 1,2 км.











Справочно:





Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.