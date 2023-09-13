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13 Сентября , 12:00

Предприятия Башкортостана провели более 300 переговоров на международной строительной выставке в Казахстане

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 6 предприятий республики завершили свою работу на коллективном стенде Башкортостана в рамках 29-й Казахстанской Международной строительной и интерьерной выставки KazBuild, которая прошла с 6 по 8 сентября в г.Алматы. Предприятиям республики удалось провести более 300 переговоров с потенциальными партнерами.

Предприятия Башкортостана провели более 300 переговоров на международной строительной выставке в Казахстане
Предприятия Башкортостана провели более 300 переговоров на международной строительной выставке в Казахстане
– Мы отмечаем рост товарооборота с Казахстаном по итогам 6 месяцев текущего года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также растет и экспорт, он увеличился на 9,5%. Треть экспорта в Казахстан занимают поставки продукции химической промышленности Башкортостана, также поставляем туда металлы, древесину, продовольственные товары, машиностроительную продукцию и текстиль. Данная выставка – отличный способ лично презентовать свою продукцию, найти партнера и дополнительно простимулировать рост взаимного товарооборота. В ближайшее время мы можем ожидать заключения контрактов по результатам данных переговоров, – рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.
 
На коллективном стенде Республики Башкортостан были представлены:
ООО НПП «220 Вольт» – производство широкого спектра электрощитового оборудования и комплектных трансформаторных подстанций;
ИП Зеленцов Д.С. – производство радиаторов и котлов центрального отопления;
ООО «Лакокрасочный завод «Деоль» – производство и поставка лакокрасочной продукции;
ООО «СТЭИРСЛАЙТ» – производство осветительного оборудования;
ООО «Галерея окон» – производство ПВХ профилей;
ООО «АБСОЛЮТ ДЕК» – производство террасной доски ДПК, стеновой панели ДПК, монтажной лаги ДПК.
 
В первый день работы выставки стенд Республики Башкортостан посетили Заместители Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Бакытжан Жунисбеков и Мухамед Андаков. Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Альбина Хасаншина рассказала казахстанским коллегам о динамике и структуре внешнеторгового оборота Башкортостана и Казахстана, о перспективных направлениях взаимного сотрудничества, презентовала предприятия региона – участников выставки.
 
Справочно: В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
 
Достижение целевого показателя планируется за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
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