Семья Ахмеровых из Стерлитамака одержала победу во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Победителей среди 384 претендентов из 86 субъектов страны определили по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций» среди всех претендентов Всероссийский конкурс назвал семью Ахмеровых из Стерлитамака.



Башкортостан представляли также семьи Нигматовых из города Кумертау («Многодетная семья»), Яркинбаевых из Хайбуллинского района («Золотая семья»), Саидовых из Кигинского района («Сельская семья»), Хабибуллиных из города Салавата («Молодая семья»).





Рустам Расулович и Анна Сергеевна Ахмеровы вместе уже 22 года. Каждый из супругов являет собой пример трудолюбия и целеустремленности. Глава семьи, подполковник полиции в прошлом, выйдя в отставку, посвятил себя творчеству. Анна Сергеевна преподает эстрадный вокал и фортепиано в детской музыкальной школе. Детей в музыкальной семье четверо. Они, как и родители, с юных лет вовлечены в общественную жизнь города и района. Семейный ансамбль Ахмеровых – постоянный участник районных концертов и мероприятий, лауреат фестиваля художественного и самодеятельного творчества сотрудников и органов подразделений внутренних дел по Башкортостану и членов их семей в разные годы.





"Всероссийский конкурс «Семья года» - традиционное, яркое и масштабное событие, объединяет все больше и больше семей из разных регионов России, связывает российские города и села, станицы и деревни нитью духовно-нравственных и семейных ценностей", - отметила председатель Оргкомитета конкурса, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.



Итоговое мероприятие Всероссийского конкурса состоится в середине октября в Москве, где пройдет церемония награждения победителей.