В Стерлитамаке прошёл образовательный интенсив по франчайзингу

Сегодня, 14 ноября, в центре «Мой бизнес», при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ российская автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» вместе с FranchCamp (экосистема, объединяющая предпринимателей, инвесторов и франчайзеров) провели образовательный однодневный курс по франчайзингу. В нём они раскрыли основные понятия рыночных взаимоотношений, проанализировали статистику выживаемости бизнеса в России и объяснили, почему вход в бизнес через франшизы является самым лёгким. Перед слушателями выступили приглашённые спикеры – инвестор, серийный предприниматель, финалист форума «Сильные идеи для нового времени» и создатель конкурса для предпринимателей FranchCamp Константин Урванцев, предприниматели нашего города Радик Валеев, Владимир Примак, Олег Егоров, Дмитрий Жигалов. Начинающих и опытных предпринимателей, студентов также поприветствовали заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Асадуллин, начальник отдела предпринимательства администрации Стерлитамака Радмир Халитов, руководитель центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан Айгуль Хабибрахманова, директор практики дивизиона «Технологии и предпринимательство» АСИ Светлана Рацеева. В формате панельной дискуссии они обсуждали франчайзинг в регионе и суть предпринимательства.

На протяжении всего дня участники встречи получали теоретические знания по франшизам и успевали работать в группах. Они проходили тестирование по юридическим аспектам франчайзинга, составляли бизнес-модель, а в финале интенсива защищали проект, который они разработали внутри группы.

Директор практики дивизиона «Технологии и предпринимательство» АСИ Светлана Рацеева рассказала нам об особенностях интенсива и деятельности агентства:

- Наша задача заключается в том, чтобы перезапустить франчайзинговую отрасль в стране, создать безопасную среду для предпринимателей и популяризировать предпринимательство в разных городах. Мы хотим создать банк, в котором будут только надежные франшизы, с которыми можно работать. Это позволит начинающим предпринимателям безопасно начать свой бизнес и получить опыт. Неважно, будут ли они масштабировать свой бизнес, продавать франшизу или открывать новый бизнес, они получат поддержку и предпринимательское сообщество вокруг себя. Наш проект направлен на повышение качества жизни людей по всей России. Это сочетание малого и среднего предпринимательства и демографического развития. Я хочу сказать, что качество жизни людей можно улучшить благодаря предпринимательской инициативе.

- Это как? Можете объяснить на примерах?

- Человек живет в определенном городе и хочет остаться в нем. Он готов вложить свои силы. С одной стороны, он зарабатывает деньги и создает рабочие места. Например, он делает вкусный кофе или выпекает хлеб. Он также моет и ремонтирует машины, что тоже важно. То есть, он создает комфортную среду вокруг себя и своего окружения.

Добавим, что образовательный интенсив по франчайзингу до конца года проведут в пяти городах России. Первый уже прошёл в Ульяновске, второй прошёл сегодня в Стерлитамаке. На очереди – Уфа, Чебоксары и Челябинск.

Фото Глеба Бикметова и Регины Шангареевой







