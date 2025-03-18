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18 Марта , 14:00

Благодаря новому оборудованию в Башкирии диагностируют опасные заболевания

В начале 2025 года в Чекмагушевскую центральную районную больницу Республики Башкортостан поступил передвижной рентген-аппарат «РЕНЕКС» в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Благодаря новому оборудованию в Башкирии диагностируют опасные заболевания
Благодаря новому оборудованию в Башкирии диагностируют опасные заболевания

Оборудование позволяет проводить рентгенографические исследования непосредственно в палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов и пожилых людей, которым сложно транспортироваться.

Ключевые особенности аппарата включают мобильный беспроводной плоскопанельный детектор, обеспечивающий высокое качество снимков и мгновенное отображение результатов на экране компьютера. По словам главного врача Сергея Тарасова, это ускоряет диагностику и принятие решений, соответствуя современным требованиям к скорости оказания медицинской помощи.

Региональные планы модернизации предусматривают ввод в эксплуатацию шести поликлиник, капитальный ремонт девяти объектов, закупку 134 модульных конструкций, более 4,5 тыс. единиц оборудования и 99 единиц автотранспорта. Эти меры направлены на улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Башкирии.

Новое оборудование в Чекмагушевской ЦРБ станет частью системных изменений, повышающих эффективность первичной медико-санитарной помощи в регионе.

Автор:Юлия Кононова
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