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19 Марта , 10:05

Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий

При поддержке Гарантийного фонда Республики Башкортостан предприниматель Евгений Приземин, основатель бренда HOME, получил льготный займ в размере 5 млн рублей от АНО «Башкирская микрокредитная компания». Средства направлены на расширение производственной линии и закупку сырья.

Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий

Министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко подчеркнула, что грант в 1,5 млн рублей стал частью реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель — создать условия для развития бизнеса на разных этапах, включая решение проблем с финансированием.

Бренд HOME, основанный в 2017 году, специализируется на производстве одежды с картой регионов или стран. В ассортименте — футболки, толстовки, спортивная одежда из натурального хлопка. Компания расширила сеть, открыв магазины в Уфе, запустив онлайн-продажи и выполняя корпоративные заказы для 200+ компаний.

Евгений Приземин стал победителем в номинации «Прорыв года» бизнес-премии РБ «Время первых», а его предприятие вошло в ТОП-12 компаний региона. По словам основателя, ключевая задача — масштабирование производства для выхода на новые рынки. Поддержка фонда позволила привлечь ресурсы для реализации этих планов.

Бренд продолжает развиваться, сохраняя фокус на идее «дом как место силы», что отражается в логотипе с картой Башкирии вместо буквы «О» в слове Home.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Предприниматель из Башкортостана расширил бизнес с помощью госгарантий
Автор:Юлия Кононова
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