9,5 млрд рублей направили башкирские нефтяники на природоохранные проекты

За последние пять лет объем таких инвестиций превысил 37,6 млрд рублей. Сохранение природы является ключевой частью корпоративной культуры НК «Роснефть», направленной на лидерство в минимизации экологического воздействия и повышении экологичности производства, соответствуя целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Одним из важных направлений экологической деятельности «Башнефти» является восстановление лесов и водных ресурсов. В 2024 году сотрудники компании высадили почти 750 тысяч деревьев на площади более 200 гектаров в Республике Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

В рамках сохранения экосистем и биоразнообразия компания реализует проекты по воспроизводству водных ресурсов. Было выпущено более 160 тысяч мальков стерляди, муксуна и лосося в водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Выпуски проводились под контролем специалистов, которые выбирали водоемы с оптимальными условиями для размножения и восстановления популяций.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан