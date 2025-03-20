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20 Марта , 15:55

Новую врачебную амбулаторию в Башкирии посетили более 550 раз

В феврале 2025 года в селе Караяр Караидельского района Республики Башкортостан заработала модульная врачебная амбулатория, созданная в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». С момента открытия учреждение посетило более 550 пациентов. Инфраструктура и оборудование

Новую врачебную амбулаторию в Башкирии посетили более 550 раз
Новую врачебную амбулаторию в Башкирии посетили более 550 раз

Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием, включая кабинеты терапевта, педиатра, смотровую, прививочную, процедурную, дневной стационар и помещение для хранения медикаментов. Для удобства пожилых и маломобильных граждан предусмотрен пандус на входе.

Учреждение обеспечивает первичную медико-санитарную помощь жителям шести населенных пунктов: сел Караяр и Комсомольский, деревень Абдуллино, Поперечная Гора, Усть-Сухояз, Юрюзань. Общее количество обслуживаемых граждан — 1388 человек.

Проект стал частью региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан». В 2025 году запланировано введение шести поликлиник, установка 134 модульных конструкций, ремонт девяти объектов, закупка 4,5 тыс. единиц оборудования и 99 единиц автотранспорта.

По словам врача-терапевта Лилии Сафиной, новое помещение позволяет проводить диспансеризацию, вакцинацию и оказывать помощь в комфортных условиях, что особенно важно для сельских жителей.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

 

Автор:Юлия Кононова
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