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20 Марта , 15:00

В ЦРБ в Башкирии поступил передвижной рентген-аппарат

В Зилаирскую ЦРБ поступил передвижной рентген-аппарат «РЕНЕКС».

В ЦРБ в Башкирии поступил передвижной рентген-аппарат
В ЦРБ в Башкирии поступил передвижной рентген-аппарат

Медучреждение Республики Башкортостан получило современное оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Передвижной палатный рентген-аппарат «РЕНЕКС» позволяет проводить исследования непосредственно в больничных палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланировано ввод в эксплуатацию шести поликлиник, установка 134 модульных конструкций, капитальный ремонт девяти объектов, закупка более 4,5 тыс. единиц оборудования и приобретение 99 единиц автотранспорта. Эти меры направлены на повышение качества первичной медико-санитарной помощи в регионе.

 

Автор:Юлия Кононова
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