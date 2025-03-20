В ЦРБ в Башкирии поступил передвижной рентген-аппарат

Медучреждение Республики Башкортостан получило современное оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Передвижной палатный рентген-аппарат «РЕНЕКС» позволяет проводить исследования непосредственно в больничных палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланировано ввод в эксплуатацию шести поликлиник, установка 134 модульных конструкций, капитальный ремонт девяти объектов, закупка более 4,5 тыс. единиц оборудования и приобретение 99 единиц автотранспорта. Эти меры направлены на повышение качества первичной медико-санитарной помощи в регионе.