Сельхозпредприятие Башкортостана получило финансовую помощь от государства

С 2023 года общий объем поддержки составил более 6,9 млн рублей. Средства направлены на закупку современной сельскохозяйственной техники, включая борону, сеялку точного высева, культиватор, посевной комплекс, дизельный дискатор и кольчатый каток, а также на приобретение удобрений и семян.

Меры реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко, «предпринимательские часы» создают условия для развития малого и среднего бизнеса, позволяя участникам представлять проекты и получать поддержку от муниципальных властей.

Предприятие ООО «Правда», специализирующееся на выращивании зерновых и технических культур, в 2023 году запустило модернизацию производства. В рамках проекта, представленного на «предпринимательском часе» в администрации Ишимбайского района, компания получила субсидию на возмещение части затрат по лизингу трактора. Это позволило увеличить производительность: в 2024 году хозяйство обработало 2 665 га пашни, собрав 3 280 тонн зерна, 525 тонн подсолнечника и 520 тонн рапса.

В Ишимбайском районе с начала 2024 года проведено 8 «предпринимательских часов», где рассмотрено 3 инвестиционных проекта и 5 инициатив с общим объемом заявленных инвестиций в 46,6 млн рублей. Бизнес-шериф района Халим Хафизов подчеркнул эффективность таких форматов для привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

Программы, такие как «Агростартап», и региональные инициативы демонстрируют системный подход к поддержке сельского хозяйства и малого бизнеса в Башкортостане.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.