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21 Марта , 17:04

В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств

В Ермекеевском филиале Белебеевского колледжа механизации и электрификации Республики Башкортостан в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоялся семинар-практикум с участием руководителей крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и студентов. Мероприятие направлено на обмен опытом между практиками и будущими специалистами.

В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств
В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств

Руководители КФХ поделились успехами, проблемами и вызовами в работе, а представители колледжа рассказали о системе подготовки кадров. Основная задача учебного заведения — формирование квалифицированных специалистов, способных конкурировать на рынке труда. Обучение ведется по двум направлениям: «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» (квалификация — техник-механик) и «Поварское и кондитерское дело» (специалист по поварскому и кондитерскому делу).

Преимущества обучения включают бесплатное образование по основной специальности, получение нескольких профессий, проживание в общежитии и обучение вождению ТС категорий «В» и «С». Несмотря на потребность АПК в кадрах, молодежь сдержанно относится к карьере в агросекторе. Руководитель филиала Людмила Горбунова подчеркнула, что выпускники колледжа получают не только профессиональные навыки, но и личностные качества, необходимые для успеха: «Конкурентоспособный специалист — это не только „продукт“ учебного заведения, но и личность, владеющая конкретными компетенциями».

Семинар стал частью системной работы колледжа по интеграции образовательных программ с потребностями регионального бизнеса.

Источник: Администрация муниципального района Ермекеевский район РБ.

В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств
В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств
В Башкирии провели семинар для глав крестьянско-фермерских хозяйств
Автор:Юлия Кононова
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