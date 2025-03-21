В Башкирии успешно реализуется проект по производству мясных полуфабрикатов

На встрече обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития бизнеса. Предприниматель реализует колбасные деликатесы, домашние полуфабрикаты и хлебобулочные изделия в трех населенных пунктах: селе Новобелокатай, Большеустьикинском и городе Снежинск Челябинской области. Особое внимание уделяется экологичности продукции, которая изготавливается вручную. Продукция получила знак качества «Продукт Башкортостана», что подтверждает её соответствие высоким стандартам.

Активность в поддержке бизнеса в районе демонстрирует статистика: с начала 2024 года здесь проведено 28 «предпринимательских часов», рассмотрено 26 инвестиционных проектов. Такие форматы позволяют предпринимателям не только представлять инициативы, но и получать оперативную помощь от муниципальных властей.

Источник: Администрация муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан