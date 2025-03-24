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24 Марта , 15:35

В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания

В Туймазинском районе Башкортостана два сельских фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) были переведены в новые модульные здания.

В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания

Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Чукадыбашевский сельсовет, одно из самых удаленных поселений района, теперь имеет современный ФАП. Фельдшер Нурия Шушунова, работающая здесь более 30 лет, обслуживает три деревни: Чукадыбашево, Ничка-Буляк и Камыштау, где проживает 252 человека.

Ранее ФАП располагался в старом деревянном здании бывшей почты. «Зимой я в нем даже в варежках сидела — настолько было холодно. Трубы постоянно лопались, повсюду щели, а воду приходилось набирать на колонке. Сейчас же я спешу сюда, как на праздник», — делится Шушунова.

Новый модульный ФАП состоит из пяти комнат, оснащенных современной мебелью и техникой. Здесь тепло, светло и уютно. Отопление работает от электричества, а вода подогревается с помощью водонагревательного котла.

Аналогичный ФАП появился и в селе Балтаево, где работает фельдшер Гульнара Саяхова. Она трудится здесь уже 26 лет и знает всех 182 местных жителей как родных. «Мои подопечные — в основном пенсионеры. В новом ФАПе уже почти все побывали. Сельчане стали больше внимания уделять своему здоровью, своевременно проходят диспансеризацию, что помогает выявлять и лечить болезни на ранних стадиях», — отмечает она.

Этот проект является частью масштабной программы по улучшению медицинской инфраструктуры в сельских районах Башкортостана, где в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 поликлиник, отремонтировать 9 объектов и установить 134 модульных конструкции.

Источник: Администрация муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
В Башкирии сразу два сельских ФАПа переехали в новые модульные здания
Автор:Юлия Кононова
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