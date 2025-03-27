580 млн кв.м жилья построили в России за 6 лет

За шесть лет десятки миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия, а более 800 тыс. человек переехали из аварийного жилья. Эти данные были озвучены Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в ходе выступления в Государственной Думе.

В Башкортостане в рамках федерального проекта «Жилье» было расселено 9,95 тыс. человек из 129,43 тыс. кв. м аварийного жилья. За последние шесть лет в регионе построено 14 млн кв. м жилья. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что регион стабильно занимает 7-е место в стране и 2-е в Приволжском федеральном округе по объемам строительства жилья. В прошлом году введено 3 млн 348 тыс. кв. м жилья.

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который будет реализовываться до 2030 года, в Башкортостане планируется ввести в эксплуатацию более 21 млн кв. м жилья.