Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке

Руководитель компании Рустем Дильмухаметов отмечает, что это семейный бизнес, в котором участвуют он и его близкие. В последние годы предприятие модернизировало производственную базу: были приобретены современные тестомесы, раскаточные и упаковочные машины. Сырье для изготовления лапши закупается у местных производителей муки, что обеспечивает высокое качество продукции.

Сотрудники «Макаронии» не только производят лапшу, но и сохраняют традиции домашней кухни. Рустем Дильмухаметов лично контролирует качество ингредиентов и соблюдение технологий, чтобы покупатели получали продукт, соответствующий высоким стандартам. Компания активно участвует в городских ярмарках, где её изделия пользуются стабильным спросом.

По мнению Рустема Дильмухаметова, успех компании заключается в преданности своему делу и уважении к кулинарным традициям. Он уверен, что «Макарония» и в дальнейшем будет радовать жителей региона вкусной и качественной лапшой.

Источник: Администрация г.Сибай.