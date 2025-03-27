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27 Марта , 14:25

Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке

С 2013 года в городе Сибай Республики Башкортостан функционирует компания ООО «Макарония», занимающаяся производством лапши по традиционным домашним рецептам. Благодаря финансовой поддержке в рамках муниципальной программы развития малого и среднего бизнеса, а также национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», предприятие смогло значительно нарастить объемы выпускаемой продукции.

Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке

Руководитель компании Рустем Дильмухаметов отмечает, что это семейный бизнес, в котором участвуют он и его близкие. В последние годы предприятие модернизировало производственную базу: были приобретены современные тестомесы, раскаточные и упаковочные машины. Сырье для изготовления лапши закупается у местных производителей муки, что обеспечивает высокое качество продукции.

Сотрудники «Макаронии» не только производят лапшу, но и сохраняют традиции домашней кухни. Рустем Дильмухаметов лично контролирует качество ингредиентов и соблюдение технологий, чтобы покупатели получали продукт, соответствующий высоким стандартам. Компания активно участвует в городских ярмарках, где её изделия пользуются стабильным спросом.

По мнению Рустема Дильмухаметова, успех компании заключается в преданности своему делу и уважении к кулинарным традициям. Он уверен, что «Макарония» и в дальнейшем будет радовать жителей региона вкусной и качественной лапшой.

Источник: Администрация г.Сибай.

Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Предприятие в Башкирии увеличило производство благодаря финансовой поддержке
Автор:Юлия Кононова
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