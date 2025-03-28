В ЦРБ Башкирии поступило новое медоборудование

Такой подход предоставляет врачам более детальную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы, чем стандартное ЭКГ, помогая выявить скрытые нарушения ритма, проблемы с кровообращением и другие важные изменения, которые могут остаться незамеченными при обычном обследовании. Это значительно повышает точность диагностики и позволяет подобрать оптимальное лечение.

Главный врач Большеустьикинской ЦРБ Денис Байтуллин подчеркнул, что благодаря национальному проекту происходит модернизация медицинских учреждений, совершенствуется система реабилитации, развиваются исследовательские центры и активно внедряются цифровые технологии в здравоохранении. Это, по его словам, важный шаг в повышении качества медицинской помощи для пациентов.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.