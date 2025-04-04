В Башкирии состоялась акция «Чистый берег»

Следует отметить, что активисты центра «Доверие» традиционно дважды в год выходят на уборку прибрежных территорий в Чишмах. В этом году они единогласно решили начать с берега реки Карамалы, расположенного за центральной районной больницей. Вооружившись перчатками и мешками, волонтеры с энтузиазмом принялись за работу. На берегу было много мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки от чипсов и многое другое.

— Я люблю свой поселок и мне неприятно видеть загрязненные берега нашей реки, поэтому я всегда стараюсь участвовать в таких акциях, — рассказала волонтер Азалия Асадуллина.

Ребята вернулись уставшими, но довольными, ведь они внесли свой вклад в экологическое благополучие своего района.

— Главная цель мероприятия заключается не только в благоустройстве побережий, но и в привлечении внимания жителей к экологическим проблемам и вопросам нравственного воспитания молодежи. Нам всем необходимо беречь наше место проживания, наш край и нашу планету! — отметили организаторы акции.

Источник: Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан