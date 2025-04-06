Больница в Башкирии пополнилась новым медоборудованием

Этот светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение, близкое к естественному, что способствует улучшению качества медицинской помощи. Гибкая часть лампы позволяет освещать рабочее поле под любым углом, а оптимально выбранное положение надежно фиксируется.

— Я очень рад, что благодаря новому нацпроекту происходит модернизация медицинских учреждений, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть исследовательских центров и внедряются цифровые технологии, а также обновляется оборудование стационаров и поликлиник, — отметил главный врач Раевской ЦРБ Венер Изикаев.

Напомним, что обновленные нацпроекты реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 1 января 2025 года. Основная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан