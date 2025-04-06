+10 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Нацпроекты
6 Апреля , 10:50

Больница в Башкирии пополнилась новым медоборудованием

В Раевскую центральную районную больницу Республики Башкортостан поступил новый хирургический светильник «ЭМАЛЕД» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Больница в Башкирии пополнилась новым медоборудованием
Больница в Башкирии пополнилась новым медоборудованием

Этот светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение, близкое к естественному, что способствует улучшению качества медицинской помощи. Гибкая часть лампы позволяет освещать рабочее поле под любым углом, а оптимально выбранное положение надежно фиксируется.

— Я очень рад, что благодаря новому нацпроекту происходит модернизация медицинских учреждений, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть исследовательских центров и внедряются цифровые технологии, а также обновляется оборудование стационаров и поликлиник, — отметил главный врач Раевской ЦРБ Венер Изикаев.

Напомним, что обновленные нацпроекты реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 1 января 2025 года. Основная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Автор:Юлия Кононова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru