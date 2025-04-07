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7 Апреля , 09:30

В ЦРБ в Башкирии поступил новый рентген-аппарат

В Стерлибашевскую центральную районную больницу Республики Башкортостан поступил рентгеновский цифровой аппарат в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В ЦРБ в Башкирии поступил новый рентген-аппарат
В ЦРБ в Башкирии поступил новый рентген-аппарат

Этот цифровой рентген-аппарат с плоским беспроводным приемником представляет собой современную модель, объединяющую последние достижения в области цифровой регистрации рентгеновских изображений с легкостью, компактностью и простотой в использовании. Он оснащен дозиметром, что позволяет контролировать дозовую нагрузку на пациента в режиме реального времени, а также включает контейнер для хранения цифровой панели, рулетку для измерения фокусного расстояния и дистанционную беспроводную кнопку управления экспозицией.

— Наши специалисты используют этот аппарат для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии и реанимации, травматологии и ортопедии, педиатрии и неонатологии, — отметил главный врач Стерлибашевской ЦРБ Александр Юдин.

В 2025 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан» планируется открыть шесть новых поликлиник. Также запланировано приобретение и установка 134 модульных конструкций, капитальный ремонт девяти объектов, закупка более 4,5 тысяч единиц оборудования и 99 единиц автотранспорта.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Автор:Юлия Кононова
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