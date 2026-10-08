В Башкирии стартовал новый сезон акции «Мыльный бум»

С 1 октября по 25 ноября проходит сбор бытовой химии и средств гигиены — принять участие могут школы, детские сады, колледжи, вузы, социальные учреждения и компании. Собранные товары направят детям-сиротам, а также ребятам из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей — тем, кто особенно нуждается в поддержке. Акция способствует реализации целей национального проекта «Семья».

Чтобы организовать площадку для сбора в своём учреждении, нужно выполнить несколько шагов:

подать заявку от имени организации (это обязательное условие — так организаторы смогут корректно вести учёт участников);

установить специальный ящик для сбора продукции;

разместить информационный плакат;

назначить координатора;

вести учёт собранных товаров;

передать продукцию в фонд либо согласовать её вывоз.

К сбору принимаются: шампуни, гели для душа, мыло, зубные пасты и щётки, стиральные порошки, средства для мытья посуды, чистящие средства и другая бытовая химия.

В прошлом году в акции участвовали 140 образовательных организаций из 17 городов и 23 районов Башкортостана — участники собрали свыше 25 тысяч единиц продукции.

Организаторы приглашают учреждения и компании республики присоединиться к инициативе и открыть площадки для сбора в своих коллективах.

Подать заявку можно по ссылке: bf-withlove.ru/mylnyibum2

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан