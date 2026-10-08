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8 Октября , 06:07

В Башкирии стартовал новый сезон акции «Мыльный бум»

Акция «Мыльный бум»: собираем бытовую химию и средства гигиены для нуждающихся детей.

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В Башкирии стартовал новый сезон акции «Мыльный бум»В Башкирии стартовал новый сезон акции «Мыльный бум»
В Башкирии стартовал новый сезон акции «Мыльный бум»

С 1 октября по 25 ноября проходит сбор бытовой химии и средств гигиены — принять участие могут школы, детские сады, колледжи, вузы, социальные учреждения и компании. Собранные товары направят детям-сиротам, а также ребятам из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей — тем, кто особенно нуждается в поддержке. Акция способствует реализации целей национального проекта «Семья».

Чтобы организовать площадку для сбора в своём учреждении, нужно выполнить несколько шагов:

  • подать заявку от имени организации (это обязательное условие — так организаторы смогут корректно вести учёт участников);
  • установить специальный ящик для сбора продукции;
  • разместить информационный плакат;
  • назначить координатора;
  • вести учёт собранных товаров;
  • передать продукцию в фонд либо согласовать её вывоз.

К сбору принимаются: шампуни, гели для душа, мыло, зубные пасты и щётки, стиральные порошки, средства для мытья посуды, чистящие средства и другая бытовая химия.

В прошлом году в акции участвовали 140 образовательных организаций из 17 городов и 23 районов Башкортостана — участники собрали свыше 25 тысяч единиц продукции.

Организаторы приглашают учреждения и компании республики присоединиться к инициативе и открыть площадки для сбора в своих коллективах.

Подать заявку можно по ссылке: bf-withlove.ru/mylnyibum2

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

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