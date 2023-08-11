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11 Августа , 11:11

«Башкирская лошадь» привела в порядок дороги Баймакского района

Сегодня в республике открывается международный фестиваль «Башкорт аты» («Башкирская лошадь»), который в перспективе положительно повлияет на развитие целой отрасли.

«Башкирская лошадь» привела в порядок дороги Баймакского района
«Башкирская лошадь» привела в порядок дороги Баймакского района

Между тем подготовка к нему повлияла не только на аграрную отрасль, но и на развитие дорожной инфраструктуры Баймакского района: местные жители с удовольствием отмечают, что сейчас проехать к месту сабантуя, а также на любимый пляж на Графском озере по новой асфальтированной дороге легко и приятно.

По словам специалиста отдела строительства и ЖКХ администрации Баймакского района Загира Утягулова до Графского озера и до места сабантуя обновлена дорога протяженностью 2,5 км. Также восстановлены 682 метра дороги с асфальтным покрытием. Благоустроен мост через озеро. На месте проведения фестиваля проложены красивые асфальтовые дорожки, сделана удобная стоянка для машин.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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