Лучницы из разных уголков Башкирии снова встретились на фестивале «Башкорт аты»

Раушания Сабитова и Лейсян Абдуллина приехали из Уфы, Резеда Латыпова – из Сибая, а Фануза Мурзагалина – из села Нигаматово Баймакского района. Лучницы познакомились и подружились на соревнованиях в Баймаке.

– Нам очень нравится стрелять из лука на скорости. Это совсем другие ощущения. На соревнованиях мы стали одной семьей, дружим, хотя дух соперничества никто не отменял, – улыбаются амазонки.

Фото: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-11/luchnitsy-raushaniya-sabitova-leysyan-abdullina-fanuza-murzagalina-i-rezeda-latypova-v-ocherednoy-vstretilis-na-festivale-bashkort-aty-3383830