Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников

В творческом процессе принимают участие живописцы из Уфы, Сибая, Баймака, Ишимбая, Стерлитамака, Белорецка, Давлекановского района и др. Они рисуют пейзажи, портреты людей и главных героев фестиваля — башкирских лошадей. Работа продлится несколько дней.

Башкирская лошадь вдохновила взяться за кисть не только профессионалов, но и художников-любителей. На одной из площадок международного фестиваля «Башҡорт аты» можно ознакомиться с работами участников республиканского конкурса рисунков «Башҡорт аты». Он был объявлен организаторами фестиваля за несколько месяцев до события.

— Мы получили около 150 картин, среди которых есть работы художников из Крыма и Симферополя, — рассказывает куратор конкурса, художественный руководитель культурного центра «Атайсал» при РЦНТ Зиля Лира. — Работы выполнены в разных техниках — карандашом, маслом, акварелью. Есть даже объемные картины с применением папье-маше. Сегодня на выставке представлены тридцать работ, которые больше всего впечатлили жюри. Все эти картины раскрывают величественный образ лошади, ее грацию и мощь.



Автор текста и фото Земфира Ахтямова.