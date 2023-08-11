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11 Августа , 16:41

Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников

Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников, которые специально приехали на пленэр.

Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников

В творческом процессе принимают участие живописцы из Уфы, Сибая, Баймака, Ишимбая, Стерлитамака, Белорецка, Давлекановского района и др. Они рисуют пейзажи, портреты людей и главных героев фестиваля — башкирских лошадей. Работа продлится несколько дней.
Башкирская лошадь вдохновила взяться за кисть не только профессионалов, но и художников-любителей. На одной из площадок международного фестиваля «Башҡорт аты» можно ознакомиться с работами участников республиканского конкурса рисунков «Башҡорт аты». Он был объявлен организаторами фестиваля за несколько месяцев до события.
— Мы получили около 150 картин, среди которых есть работы художников из Крыма и Симферополя, — рассказывает куратор конкурса, художественный руководитель культурного центра «Атайсал» при РЦНТ Зиля Лира. — Работы выполнены в разных техниках — карандашом, маслом, акварелью. Есть даже объемные картины с применением папье-маше. Сегодня на выставке представлены тридцать работ, которые больше всего впечатлили жюри. Все эти картины раскрывают величественный образ лошади, ее грацию и мощь.

Автор текста и фото Земфира Ахтямова.

Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
Международный фестиваль «Башҡорт аты» стал источником вдохновения для художников
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