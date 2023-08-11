На фестивале «Башкорт Аты» спортсмены из Узбекистана рассказали, чем их удивила башкирская лошадь

11 августа стартовал первый день Второго международного фестиваля башкирской лошади «Башкорт Аты». Как известно, состав участников масштабного мероприятия очень обширный. Это представители Турции, Казахстана, Чечни и многих других. Со спортсменами из Узбекистана поговорили корреспонденты «Баймакского вестника».

- Мы приехали из Джизакской области, наша делегации включает 10 человек, - рассказал Хайрулла Ишангулов. - В Башкирии мы впервые, она нас покорила своей красотой и гостеприимством. Уже успели посмотреть «Ылак» между командами Казахстана и Башкирии. Счёт встречи составил 9:1 в пользу гостей.

Собеседник признался, что отличия между башкирской и узбекской лошадьми всё же есть. Например, Карабаирская порода является самой древней в Средней Азии. Она известна своим высоким походным качествам. А вот башкирская лошадь - очень выносливая. По словам Хайруллы Ишанова, она может выдержать любой вес.

Источник: "Баймакский вестник"