На международном фестивале «Башкорт аты» желающие могут ознакомиться с экспонатами фондов Национального музея Республики Башкортостан

Как рассказала заведующая отделом этнографии Лилия Барлыбаева, в первом музейном межрегиональном творческом проекте «Ат иле» приняли участие художники и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Дагестана, Алтая и нашей республики. Они представили более семидесяти работ.

– Часть из них мы привезли на фестиваль башкирской лошади. Это порядка пятидесяти работ, —сообщила она. – Каждый художник изобразил лошадь по-своему, передав свою любовь к ней.

Работы представлены в виде картин, арт-объектов, скульптур и в текстильном исполнении.

– Выставка открылась в феврале этого года. Она будет путешествовать по Башкортостану, благодаря чему познакомит жителей республики с творчеством российских и башкирских художников, – добавила Лилия Барлыбаева.

Также гостья праздника поделилась своими впечатлениями от праздника. По её словам, она родом из Сибая, и фестиваль стал очередным поводом съездить на малую родину.

– Рада быть частью большого мероприятия и внести лепту в продвижение и сохранение лошадей башкирской породы, – подытожила нашу беседу она.

Напомним, в целях сохранения и развития богатых многовековых традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел 11 — 13 августа на берегу озера Графское в Баймакском районе проходит международный фестиваль «Башкорт аты» («Башкирская лошадь»).

Источник: "Баймакский вестник"