Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным

В.Путин: Андрей Леонидович, добрый день!

Андрей Леонидович, начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации.

Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с Вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно. Хотел бы Вашу реакцию услышать на этот счёт.

А.Костин: Владимир Владимирович, реакция – спасибо за доверие.

Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала её создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при Вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные.

В.Путин: Действительно, Вы правы. Проблем много и вопросов много, но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе.

Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчётами, с финансовым оздоровлением компании. Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки Правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны Правительства.

Я очень рассчитываю на то, что Ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это без всякого преувеличения вызов, это серьёзно, это целая отрасль.

А.Костин: Ответственность понимаем, но команда готова, будем работать. Спасибо большое.

В.Путин: Повторяю ещё раз: надеюсь на эффективную работу со стороны всей вашей команды.

Ну и второй вопрос – мы с Вами неоднократно это обсуждали – связан с организацией системы расчётов по внешнеторговым операциям, с переходом на национальные валюты и так далее. Знаю, что вы здесь тоже поработали как следует, в том числе и с Банком России.

А.Костин: Вы знаете, последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчётов, причём если на первоначальном этапе Россия была главным инициатором этих процессов, то сейчас эти процессы пошли уже вне связи с Россией.

Мы знаем, что и крупнейшие государства Азии, такие как Китай, Индия, Индонезия, арабские страны, особенно Персидского залива, Саудовская Аравия… И на саммите Россия – Африка мы имели много контактов с африканскими представителями, они тоже нам рассказывали, что и в Африке эти процессы пошли, и африканские страны начинают рассчитываться между собой в национальных валютах и, что важно, создают новую инфраструктуру. В частности, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его и создаются самими этими странами.

Думаю, одна из наших задач сегодня – совместить эти системы. Потому что каждый разрабатывал свою – есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас, – но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать. Я думаю, что это очень важный момент.

Кроме того, устанавливаются прямые корреспондентские счета между банками, расчёты уже идут в национальных валютах.

Мы также продвигаем идею создания расчётно-депозитарного хаба на смену Euroclear. Как известно, Euroclear скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан, сегодня. Но многие государства, мы говорили с несколькими государствами Персидского залива, готовы у себя размещать такие хабы с тем, чтобы создать альтернативу. Причём это не направлено против кого-то, это просто альтернативный вариант, который будет лишён каких-либо политических, каких-то других ограничителей.

И в этом плане мы работаем. Я думаю, что, конечно, крупнейший партнёр – это Китай, и с ним надо работать на всех уровнях, и на высоком политическом уровне. Но там тоже есть движение, в том числе и по линии наших центробанков.

Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии. Запускается цифровой рубль под руководством Центрального банка, 13 банков участвуют в этом – это уже не эксперимент, это уже, в общем-то, внедрение в практику цифрового рубля. Мы знаем, что существует цифровой юань. Вот на этой базе мы тоже – думаю, что это будет большой шаг вперёд в продвижении наших двусторонних расчётов.

И такие же цифровые системы постепенно создаются и разрабатываются другими странами. Поэтому я думаю, что в этом и следующем году мы будем наблюдать бурный переход на расчёты в национальных валютах в странах, как мы называем, глобального юга, то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня. И мы над этим, конечно, работаем очень плотно.

В.Путин: То есть банк тоже в этом направлении двигается?

А.Костин: Да, у нас тем более есть сеть, Вы знаете, в Шанхае и в Дели есть банк, и мы, конечно, очень активно работаем с государствами Персидского залива – в общем, везде движение есть.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.