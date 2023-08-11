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11 Августа , 12:20

Цитаты русских классиков вдохновили кумысодела из Башкирии

Зауральский кумысодел Денис Уметбаев  придумал  не просто оригинальные, но и дающие полезную информацию этикетки для бутылок с кумысом.

Цитаты русских классиков вдохновили кумысодела из Башкирии
Цитаты русских классиков вдохновили кумысодела из Башкирии

На этикетках -   цитаты классиков, посвященные популярному в республике целебному башкирскому напитку.

– Как известно, многие русские писатели и поэты приезжали в Башкирию на кумысолечение, и каждый с восхищением описывал вкус и свойства напитка. На наших этикетках запечатлены портреты Льва Толстого, Антона Чехова, Сергея Аксакова, Максима Горького, Александра Пушкина, Марины Цветаевой, а также написаны их цитаты о кумысе,– рассказал Денис Уметбаев.

Он также уточнил, что этикетки с портретами классиков украшают бутылки с классическим напитком. Но в хозяйстве производят и необычные сорта, например, с добавлением веток и листьев дикой ирандыкской вишни или копченый кумыс. Эти рецепты передавались в семье кумысодела из поколения в поколение.

Автор портретов – уфимский художник Нелли Акчурина.

Кстати, кумыс от Дениса Уметбаева можно попробовать уже  сегодня на Международном фестивале башкирской лошади «Башҡорт аты», который открылся на берегу озера Графское в Баймакском районе.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Башкирская лошадь».

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