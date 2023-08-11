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11 Августа , 13:55

В Башкирии стартовал международный фестиваль «Башкирская лошадь»

В Баймакский район на берег озера Графское приехали  коневоды, ученые, мастера декоративно-прикладного творчества, ремесленники, художники, творческие коллективы, этнографы, спортсмены. 

В Башкирии стартовал международный фестиваль «Башкирская лошадь»
В Башкирии стартовал международный фестиваль «Башкирская лошадь»

В  церемонии открытия большого конного праздника приняли участие заместитель премьер-министра правительства — руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан Азамат Абдрахманов, директор благотворительного фонда «Ирандык» Айнур Ишмухаметов, глава администрации Баймакского района Фанис Аминев.

Фестиваль проводится по инициативе главы региона Радия Хабирова во второй раз. В этом году мероприятие получило статус международного — в нем  принимают участие не только представители из многих регионов России, но и десяти стран зарубежья: Азербайджана, Турции, Казахстана, Арабских Эмиратов, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии и других. 


— Сохранение и развитие башкирской породы лошадей является одной из основных задач государственной политики Республики Башкортостан, — отметил в своем выступлении Азамат Абдрахманов. — В июле этого года правительством был подписан указ о создании научно-исследовательского института по сохранению и развитию башкирской породы лошадей. 

Фестиваль будет проходить на протяжении двух дней. 11 августа зрители увидят состязания по национальным видам конного спорта — «Ирандык мэргэне», «Аузарыш», «Ылак», «Тай-тулак», пешей и конной стрельбой из лука. А вечером состоится концерт артистов башкирской эстрады и гостей республики.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Башҡорт аты». 

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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"Стерлитамакский рабочий"

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