В Башкирии стартовал международный фестиваль «Башкирская лошадь»

В церемонии открытия большого конного праздника приняли участие заместитель премьер-министра правительства — руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан Азамат Абдрахманов, директор благотворительного фонда «Ирандык» Айнур Ишмухаметов, глава администрации Баймакского района Фанис Аминев.

Фестиваль проводится по инициативе главы региона Радия Хабирова во второй раз. В этом году мероприятие получило статус международного — в нем принимают участие не только представители из многих регионов России, но и десяти стран зарубежья: Азербайджана, Турции, Казахстана, Арабских Эмиратов, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии и других.



— Сохранение и развитие башкирской породы лошадей является одной из основных задач государственной политики Республики Башкортостан, — отметил в своем выступлении Азамат Абдрахманов. — В июле этого года правительством был подписан указ о создании научно-исследовательского института по сохранению и развитию башкирской породы лошадей.

Фестиваль будет проходить на протяжении двух дней. 11 августа зрители увидят состязания по национальным видам конного спорта — «Ирандык мэргэне», «Аузарыш», «Ылак», «Тай-тулак», пешей и конной стрельбой из лука. А вечером состоится концерт артистов башкирской эстрады и гостей республики.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Башҡорт аты».

Источник: Газета "Республика Башкортостан"