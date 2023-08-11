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11 Августа , 10:00

В Башкортостане проходит II Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев»

В Башкортостане проходит II Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев» для композиторов, поэтов-песенников и авторов песен со всей страны и без ограничений в возрасте. Участие — бесплатное.

В Башкортостане проходит II Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев»
В Башкортостане проходит II Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев»

Цель проекта — возрождение и популяризация жанра патриотической песни, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Победителей наградят дипломами, памятными призами, денежным вознаграждением. Призовой фонд — 1 млн рублей.

Номинации:
1. «Автор слов» (на русском и башкирском языках)
2. «Композитор»
3. «Авторская песня»

Этапы конкурса:
I этап — с 15 июня по 15 августа, отборочный
II этап — 16 августа, полуфинал
III этап — 26 – 27 августа, финал и гала-концерт

Заявки принимаются до 15 августа (включительно). Для этого нужно отправить на электронную почту [email protected] конкурсные материалы (музыкально-поэтические произведения, аудиозапись композиции с приложением поэтического текста и указанием авторов текста и музыки) и пакет документов:

  заявка на участие (шаблон смотрите ниже в Положении конкурса)
  скан первой страницы паспорта и прописки, ИНН, СНИЛС
  гарантийное письмо об авторском праве (шаблон — в Положении)
  договор об отчуждении исключительного права (шаблон — в Положении)
  согласие на обработку персональных данных

Финальный гала-концерт пройдет 26—27 августа в Уфе на Советской площади, в Мемориальном комплексе «Павшим в боях за Родину посвящается…». В нем примут участие звезды российской эстрады — Ольга Кормухина, Денис Майданов, Марьям Мирабова, Александр Коган, Игорь Демарин, Варвара, Глеб Матвейчук, Инна Рудник, Екатерина Гладышева, группа «Республика», ансамбль «Бабкины внуки».

Подробности — на сайте Министерства культуры Республики Башкортостан: https://vk.cc/cq7dhf

Положение конкурса: https://vk.cc/cq6yUL

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