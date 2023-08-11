В Казахстане игра "Кокпар" - это официальный вид спорта



"Ылак" относится к одному из основных игр фестиваля "Башҡорт аты".

Сегодня в игре "Ылаҡ" соревновались команда Баймакского района и команда "Актубэ" из Казахстана. Казахи одержали победу.

Тренер казахского клуба Норджан поделился впечатлениями после игры.

- Очень понравилась игра. Хочу отметить, что у нас эта игра очень развита. "Кокпар", что по-вашему "Ылаҡ", считается официальным видом конного спорта в Казахстане. Есть много чемпионов по "Кокпар". Среди них я. Нам очень понравилась ваша природа, организация фестиваля, гостеприимство вашей республики. Мы привезли две сильнейшие команды, среди них много чемпионов по "Кокпар". Для развития этой игры в Башкортостане, мы готовы каждый год привозить всё больше команд. Башкирским же командам нужно играть не только между собой, но и со всеми командами других стран, где развит "Кокпар". Хочу отметить, что в нашей стране специально выводят лошадей под этот вид спорта, воспитывают, дрессируют их.

От имени своих команд, своей страны хочу сказать спасибо организаторам этого уникального фестиваля.



"Ылак" продолжается. Сегодня в рамках фестиваля "Башҡорт аты" сыграют еще 8 команд.



На снимке команда «Актубэ».



Автор текста и фото Гузель Салихова.