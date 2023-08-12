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12 Августа , 15:30

Стерлитамак празднует День физкультурника

Яркий весёлый праздник спорта и здорового образа жизни собрал в это субботнее утро горожан в парке содовиков.

Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника

Яркий весёлый праздник спорта и здорового образа жизни собрал в это субботнее утро горожан в парке содовиков.

На различных площадках разместились спортивные зоны, где юные борцы и боксёры соревновались в силе, сноровке и выносливости. Их горячо поддерживали родители, тренеры и ребята-одноклубники. У входа в парк ребята в белых кимоно демонстрировали слаженные и красивые движения.

Поприветствовал и поздравил горожан с Днём физкультурника глава администрации ГО Рустем Газизов. За особый вклад в развитие спорта и физической культуры города были награждены тренеры спортивных школ и преподаватели различных образовательных учреждений почётными грамотами и благодарственными письмами.

Продолжился праздник выступлениями гимнастов, весёлой и очень полезной программой команды тренеров Prime Time Стерлитамак. Пришедшие на праздник мальчики и девочки с удовольствием участвовали в разминке, весёлых играх, викторинах и зажигательном танцевальном флешмобе, а самые активные ребята получили замечательные призы от организаторов.

 

Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
Стерлитамак празднует День физкультурника
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