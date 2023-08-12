Стерлитамак празднует День физкультурника

Яркий весёлый праздник спорта и здорового образа жизни собрал в это субботнее утро горожан в парке содовиков.

На различных площадках разместились спортивные зоны, где юные борцы и боксёры соревновались в силе, сноровке и выносливости. Их горячо поддерживали родители, тренеры и ребята-одноклубники. У входа в парк ребята в белых кимоно демонстрировали слаженные и красивые движения.

Поприветствовал и поздравил горожан с Днём физкультурника глава администрации ГО Рустем Газизов. За особый вклад в развитие спорта и физической культуры города были награждены тренеры спортивных школ и преподаватели различных образовательных учреждений почётными грамотами и благодарственными письмами.