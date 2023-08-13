Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём строителя!

Много лет профессия строителя пользуется почётом, уважением и востребованностью. Вы осваиваете новые технологии в своей отрасли, строите качественное жильё, возводите новые социальные, промышленные и культурные объекты. Уделяете большое внимание реставрации объектов культурного наследия, тем самым сохраняя историческую память.

Для каждого города строительство – это движение вперёд. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и творческому подходу Стерлитамак постоянно развивается и становится привлекательным и комфортным для жизни.

Уважаемые строители, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в вашей благородной и значимой профессии!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.