Как мультимедийные технологии помогают стерлитамакскому историку-краеведу

Несколько лет назад мы уже писали о мультимедийных технологиях, которые Марат Данисович экспонировал в стенах музея. Напомним: в рамках гранта АО «БСК» «Стерлитамак – наш общий дом» Стерлитамакский краеведческий музей вместе с М.Тикеевым разработал проект, позволявший посетителям с помощью сенсорного стола, 3D-очков, камеры, экрана, специального программного обеспечения побывать в местах боёв 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии, героически бившейся с фашистами в первые месяцы войны.



Работая над этим проектом, сотрудники музея совершили две поездки в Себежский район Псковской области. Были организованы две экспедиции: одна поисковая, вторая по фотофиксации. Результатом этой работы и стало создание уникальной в масштабах республики экспозиции. Проект рассчитан на два формата: экранный и виртуальной реальности. Последнее означает, что с помощью 3D-очков можно оказаться «внутри» останков дотов и окопов на «Линии Сталина». Эффект присутствия стопроцентный. Проще говоря, местность можно рассматривать простым поворотом головы.

Для осуществления этого проекта сотруднику музея Марату Тикееву понадобилось не просто побывать в тех местах, но и отснять с разных точек десятки панорам. Речь о так называемой «Линии Сталина» – системе узловых оборонительных сооружений на западной границе СССР (до 1939 года) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря. Справедливости ради надо сказать, что на самом деле такого термина, как «Линия Сталина», в генштабе Красной армии никогда не было. Это название ей присвоила немецкая пропаганда. Всё началось ещё в декабре 1936 года, когда в статье русскоязычной газеты «Сегодня», издававшейся в Латвии, был употреблён такой термин. Статью перепечатала британская «Дэйли Экспресс», и оттуда термин перекочевал в другие западные источники.



После включения в состав СССР территорий Прибалтики, восточной Польши, населённой преимущественно украинцами и белорусами, границу отодвинули далеко на запад и «Линия Сталина» была заброшена «за ненадобностью». Последующие события обнажат ошибочность такого решения. Как бы там ни было, здесь бойцы 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии приняли неравный бой с отборными частями дивизии СС «Мёртвая голова», задержав на месяц продвижение врага.

Среди проектов, разработанных Маратом Данисовичем, – экскурсия по БСК. Другой проект под условным названием «Шар», над которым работает Марат Данисович, – своего рода «машина времени», которая позволит нам окунуться в дореволюционное прошлое Стерлитамака. Иными словами, виртуально пройтись по улицам уездного городка начала двадцатого века. Понятно, что в отличие от первого проекта, у его разработчика не было возможности побывать в дореволюционном Стерлитамаке, чтобы сделать панорамные снимки. Приходится довольствоваться старыми снимками тех лет. Но и то, что уже сделано, впечатляет.



Улица Базарная (Комсомольская) упиралась в городской сад Биркеля. Так в то время горожане между собой именовали нынешний парк им. Кирова. Речь об Александре и Петре Биркелях − внуках настоятеля собора Казанской Божией Матери, протоиерея Базилевского. По сведениям краеведа Ю.Сидоренко, дом Биркелей находился на углу улицы Соборной (Садовой) и проулка, соединявшего Соборную с Миллионной (Сакко и Ванцетти). Сейчас этот проулок «проглотил» парк. Биркели на свои средства облагородили городской сад, в котором находился собор.

Вернёмся к проекту «Шар». С его помощью каждый желающий, после активации своего смартфона или планшета, получив ссылку через специальный QR-код, может окунуться в городской сад начала двадцатого века. Что мы и сделали в ходе экспромт-экскурсии по парку.



«Основных точек обзора в парке пока четыре», – рассказывает Марат Данисович. И на экране смартфона появляется точка с надписью «Шар». Следуем к этой точке и оказываемся у собора Казанской Божией Матери. Закидывая голову, веду телефоном наверх, к куполу храма. Следующая точка –

мы внутри собора. Увы, пока он больше напоминает «новострой»: голые оштукатуренные стены, без иконостаса и роскоши сусального золота. С сожалением приходится констатировать, что снимков, сделанных внутри храма, почти нет. Даже в двадцатые-тридцатые годы, когда он был приспособлен под кинотеатр, никто не додумался снимать интерьер бывшего храма. Но, по утверждению Ю.Сидоренко, в архивных источниках должны сохраниться описания икон, украшавших его. Так что есть возможность хотя бы частично восстановить интерьер.



Следующая точка поднимает нас на вершину колокольни храма, с которой можно полюбоваться на открывающуюся внизу панораму. Правда, пока только современную. Её Марат Данисович снимал с помощью дрона. Зато обзор круговой.

В творческом багаже Марата Данисовича есть и другие проекты виртуальных экскурсий патриотической направленности. Такие, как проекты, посвящённые Хатыни, героической обороне Брестской крепости, блокадному Ленинграду, боевому пути 112-й

башкирской кавалерийской дивизии − от Дёмы до Штеровки Луганской Народной Рес­публики, где погиб генерал М.Шаймуратов.

Есть у него и проект виртуальной экскурсии по Мамаеву кургану.

В планах М.Тикеева − развивать 3D-проекты. «Главная наша задача – патриотическое воспитание подрастающего поколения, – считает он. – А оно начинается с простых вещей, что за порогом твоего дома. Как поётся в известной песне: «С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот».

Когда Марат Данисович работал над проектом «Шар», к нему то и дело подходили прохожие, интересовались. Причём как подростки, так и взрослые. Один мужчина лет пятидесяти очень удивился, узнав, что здесь стоял храм. Это факт того, что даже из памяти старшего поколения начинают стираться события прошлого. Что уж тут говорить о молодёжи, которая в основной своей массе равнодушна к печатным источникам. Ей нужны новые средства получения информации, новые технологии. И проект М.Тикеева – уникальное решение этой проблемы. В этом смысле проект «Шар» может стать хорошим подарком к фестивалю «Купец 2.0», благодаря которому горожане смогут совершить экскурсию в прошлое в дополненной реальности.

Фото Динары Исхаковой.