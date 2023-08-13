Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
В совещании 11 августа приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обсуждались вопросы работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях.