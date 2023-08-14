Легкоатлетический массовый забег прошёл в Стерлитамаке

Физкультура и спорт стали востребованы в нашей стране сразу после Октябрьской революции. В 1919 году на Красной площади прошёл первый парад физкультурников, на котором присутствовал В.И.Ленин. А с 1936 года в Москве начали традиционно проводить всесоюзные парады. В них участвовали лучшие спортсмены из союзных республик.

В 1980 году вышел указ «О праздничных и памятных днях». Там для празднования Дня физкультурника определилась каждая вторая суббота августа.

Стерлитамак шёл в ногу со всей страной. В городе проводились соревнования, легкоатлетические кроссы на приз газеты «Стерлитамакский рабочий», велопробеги и другие массовые спортивные мероприятия.

Не забыты славные традиции физкультуры и спорта и в наши дни. В этом году празднование Дня физкультурника началось с легкоатлетического факельного забега.

Рассказывает директор спортивной школы олимпийского резерва мастер спорта СССР по легкой атлетике Владимир Валерьевич Петров: «Агитационный (за здоровый образ жизни) легкоатлетический забег проводится в честь Дня физкультурника и в поддержку наших олимпийских спортсменов. В забеге принимают участие городские спортсмены. Среди них ребята хоккейного из клуба «Орлан» и жители города, которые любят физкультуру»

Стартовал забег с площади у торгового центра «Сити-Молл». Бежали красивой стройной колонной и скандировали: «С Днём физкультурника! Слава российским спортсменам!» В ответ прохожие, которые останавливались и смотрели на участников забега, кричали: «Молодцы, ребята! Так держать! Стерлитамакским физкультурникам ура! Вперёд, Стерлитамак!»

Создавалось ощущение, что День физкультурника отмечал весь город.

Пробежали проспект Октября, вышли на проспект Ленина.

Финиш – на площади театрально-концертного объединения. Там же состоялся флешмоб «Олимпийские кольца».

Отрадно, что в этом спортивном мероприятии участвовали целыми семьями.

Например, семья Максютовых: мама (Светлана – выпускница института физкультуры), сын (Аскар – спортсмен клуба «Орлан-2013»), дочка (Амелия – гимнастка). Бабушка Гульнара Хисапкуловна Шарипкулова тоже с дочкой и внуками, но в роли активного зрителя: болела, переживала, вселяла уверенность.

Спрашиваю у Светланы:

– Почему вы решили принять участие в забеге?

– Назову несколько причин. Во-первых, мы хотели испытать свои силы. Во-вторых, когда делаешь что-то вместе с детьми, в будущем не возникнет проблем между нами. И, в-третьих, принять участие в общегородском мероприятии всегда приятно и почётно.

– Гульнара Хисапкуловна, вы рядом с детьми. Не пожалели утренних часов?

– Я стараюсь как можно больше быть с детьми и внуками. Использую любую возможность. Это такая радость! К тому же, по моим наблюдениям, бабушки ничего для внуков не жалеют.

– У вас спортивная семья. Как она сложилась?

– Всё как-то получилось само собой. Светлана с детства любила уроки физкультуры, поэтому поступила в соответствующий вуз. За ней потянулись и её дети.

– Есть проблемы со здоровьем?

– Разумеется, нет. Здоровье у нас в полном порядке, как физическое, так и душевное. И года для нас не беда. Правильно в песне поётся: «Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся как сталь!»

Фото пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак и автора..