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15 Августа , 09:08

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Как выяснил «Башинформ», из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что судьями Верховного суда РБ назначены Алсу Кужбаева и Лина Насырова, судьей Абзелиловского районного суда – Алеся Дмитренко, судьями Белебеевского городского суда - Таисия Кудряшова и Роза Хасанова, судьей Салаватского городского суда – Индира Минязова.

Судьями Арбитражного суда РБ назначены Айдар Галикеев, Лиана Гареева, Диана Савельева и Зульфия Хамидуллина.

Фото:Ксения Калинина.

Автор:ИА "Башинформ"
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