Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Как выяснил «Башинформ», из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что судьями Верховного суда РБ назначены Алсу Кужбаева и Лина Насырова, судьей Абзелиловского районного суда – Алеся Дмитренко, судьями Белебеевского городского суда - Таисия Кудряшова и Роза Хасанова, судьей Салаватского городского суда – Индира Минязова.

Судьями Арбитражного суда РБ назначены Айдар Галикеев, Лиана Гареева, Диана Савельева и Зульфия Хамидуллина.

Фото:Ксения Калинина.