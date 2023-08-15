Знакомимся с будущим Межвузовским студенческим кампусом Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Современное высшее образование - это тяжелый труд и огромный объем знаний. Сегодня для медицинской профориентации школьников муниципальных районов РБ созданы Предуниверсарии при БГМУ, Медицинские классы в Уфимской школе, Павловские классы. Это на сегодня - большое количество классов и кабинетов в школах.

Для успешного обучения школьников медицинской направленности в строящемся Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), а конкретно в IQ парке будет сосредоточена основная работа со школами муниципальных районов и городских округов республики Башкортостан.

Подготовка школьников в профильных классах - приоритетное направление в сфере здравоохранения и медицинского образования, которое обеспечивает формирование полноценной личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ будущего студента БГМУ.

В предуниверсариях обучение по программам дополнительного образования проходит при непосредственном участии профильных кафедр университета: кафедры биологии, общей генетики и паразитологии, кафедры общей химии, кафедры нормальной физиологии и других, ведущие специалисты в различных областях медицины проводят лекции и мастер-классы.

Также подписано соглашение по созданию предуниверсария на базе СОШ №1 на базе МБОУ СОШ № 8 г. Салават Республики Башкортостан, утверждена дорожная карта. Разработана индивидуальная рабочая программа по дисциплинам: химия, биология, физика, генетика, первая медицинская помощь, эти предметы выбирают учащиеся, готовящиеся поступлению в БГМУ.

Активно развивается и проект «Медицинский класс в уфимской школе» в рамках дополнительного медицинского образования для обучающихся 10-11 классов по следующим модулям: биология, физиология, генетика, химия, физика, зоология, анатомия, неотложная медицинская помощь, объем часов по каждому модулю составляет 28 часов, срок освоения программы -2 года, в соответствии с разработанной индивидуальной рабочей программой «Дисциплины медико-биологического цикла» БГМУ, утвержденной Ученым совеведущими преподавателями БГМУ, для обучения школьников в медицинских классах.

Учащиеся 10 и 11 классов медицинских классов, предуниверсариев БГМУ имеют возможность сочетать обучение по программам среднего общего образования и систему занятий университета по профильным предметам. Образование на сегодняшний день проходит по системе «школа – университет», так как профессиональная направленность на медицинскую профессию должна быть сформирована в школе, на довузовском этапе.

При непосредственной курации ВУЗа успешно работают и «Павловские (малые медицинские) классы».

По словам руководителя проектного управления по развитию образования БГМУ, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой нормальной физиологии Алии Фаритовны Каюмовой, ребята, прошедшие обучение в стенах не только школы и ВУЗа, но и IQ парка будут иметь возможность сочетать обучение по программам среднего общего образования и вузовскую систему занятий по профильным предметам с индивидуальной творческой научно-практической работой. Помимо обязательной общеобразовательной программы каждый обучающийся будет введен в научные проекты в современных биологических и химических лабораториях, а также получит практические навыки по оригинальной программе ранней профессиональной ориентации и профильной медицинской подготовки.

В период учебы они получат возможность участия на многопрофильных олимпиадах по химии, биологии, физике «Призвание-Медицина» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, а во время каникул смогут участвовать или участвовать в организации спортивных мероприятий «Мы будущее медицины республики Башкортостан», мастер –классы, концерты, экскурсии.

Взаимодействие предуниверсариев и будущего Кампуса даст возможность будущим школьникам и студентам определиться с ранним выбором профессии и увидеть перспективы роста в родном регионе - Республике Башкортостан.