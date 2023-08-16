Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса

Очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра руководитель кабмина провел в здании Правительства республики. Андрей Назаров отметил, что Министерством науки и высшего образования России утверждена дорожная карта по реализации проекта строительства кампуса. Первая контрольная точка включает в себя определение плановых значений социально-экономических эффектов проекта. Остальные контрольные точки касаются заключения договоров на закупку оборудования.

Участники совещания рассмотрели вопрос, касающийся строительства первой и второй очереди.

– Относительно первой очереди. На сегодняшний день ведутся работы по усилению колонн на всех этажах здания по усилению монолитных бетонных конструкций под монтаж эскалаторов; по устройству кровли 15-ти этажной части здания. В настоящее время, на объекте задействовано 450 человек, – отметил Андрей Назаров.

Руководитель кабмина также акцентировал внимание присутствующих на вопросах, связанных со строительством второй очереди кампуса.

– Проведен стоимостной анализ работ по сносу зданий и сооружений на участке строительства. В Министерство образования и науки направлено уточненное планировочное решение по Геномному центру и технологические задания на проектирование основного здания кампуса. Закуплено оборудование для теплового пункта и насосных станций пожаротушения для обеспечения зданий Университета науки и технологий. Начат его монтаж на объекте. Проведен снос здания общежития университета, – подчеркнул Председатель Правительства.

По итогам заседания Андрей Назаров вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в срок.