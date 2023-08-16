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16 Августа , 18:00

Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса

Андрей Назаров посетил строительную площадку Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан вместе с руководителями ведомств, ректорами и представителями заинтересованных организаций совершил обход кампуса и оценил ход строительных работ.

Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса
Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса

Очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра руководитель кабмина провел в здании Правительства республики. Андрей Назаров отметил, что Министерством науки и высшего образования России утверждена дорожная карта по реализации проекта строительства кампуса. Первая контрольная точка включает в себя определение плановых значений социально-экономических эффектов проекта. Остальные контрольные точки касаются заключения договоров на закупку оборудования.

Участники совещания рассмотрели вопрос, касающийся строительства первой и второй очереди.
– Относительно первой очереди. На сегодняшний день ведутся работы по усилению колонн на всех этажах здания по усилению монолитных бетонных конструкций под монтаж эскалаторов; по устройству кровли 15-ти этажной части здания. В настоящее время, на объекте задействовано 450 человек, – отметил Андрей Назаров.

Руководитель кабмина также акцентировал внимание присутствующих на вопросах, связанных со строительством второй очереди кампуса.
– Проведен стоимостной анализ работ по сносу зданий и сооружений на участке строительства. В Министерство образования и науки направлено уточненное планировочное решение по Геномному центру и технологические задания на проектирование основного здания кампуса. Закуплено оборудование для теплового пункта и насосных станций пожаротушения для обеспечения зданий Университета науки и технологий. Начат его монтаж на объекте. Проведен снос здания общежития университета, – подчеркнул Председатель Правительства.

По итогам заседания Андрей Назаров вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в срок.

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"Стерлитамакский рабочий"

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