На межрегиональном конкурсе юных сказителей в Бурзянском районе оживили историю

В Бурзянском районе Башкирии проходит заключительный этап 25-го юбилейного конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр». По словам организаторов, в нем принимают участие 25 фольклорных коллективов из 19 муниципальных районов и 3 городских округов, а также Челябинской и Оренбургской областей.

После официального открытия конкурсанты представили на суд жюри инсценировки по эпосу «Урал батыр». Дошедший до нас из глубин веков, он воплощает в себе социально-нравственные и эстетические воззрения наших далеких предков. Мысль о бессмертии подвига героев, борющихся против сил зла, прославление вечно живой и обновляющейся жизни – такова гуманистическая сущность эпоса. Красочна палитра художественных средств произведения, богата и самобытна его образная система, отражающая особенности языческого сознания древнего человека.

Прежде чем предстать перед членами жюри, участникам предстояло проделать кропотливую работу: необходимо было не просто погрузиться в неповторимую историческую атмосферу, но и провести немалое количество репетиций, создать декорации. Кроме этого нужно было продемонстрировать актёрское мастерство и сценическую культуру. Ведь не секрет, что «Урал батыр», записанный в 1910 году, является самым крупным произведением башкирского эпоса, которое содержит более 4,5 тысячи строк. Поэтому для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо выучить как можно больше строк на башкирском языке. Конечно, учитывается возраст участников: если учащемуся начальных классов необходимо знать наизусть не меньше 600 строк, то абсолютному победителю нужно исполнить весь эпос полностью и при этом продемонстрировать мастерство исполнения, артистизм, народные традиции и особенности исполнения эпических произведений. Этим и отличается данный конкурс от других, ведь его участники совершенствуют свое умение постоянно, из года в год, и только после многократного участия в конкурсе становятся абсолютными победителями.

Несмотря на довольно жесткий регламент, юные артисты блестяще справились с конкурсным заданием. Ярким и эмоциональным получилось выступление представителей Аскинского района. Ребята основательно подготовились к конкурсу: продумали сценарий, сделали декорации, в качестве реквизита использовали предметы быта башкирского народа. В целом же конкурсанты продемонстрировали высокий уровень исполнения, многие выступления отличаются оригинальностью.

Отметим, что в текущем году конкурс обрёл статус межрегионального мероприятия. Он проводится в целях развития школы исполнителей кубаиров, сэсэнов, исполняющих эпос «Урал батыр», изучения и популяризации эпоса среди подрастающего поколения, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию башкирского народа.

Источник: Баймакский вестник