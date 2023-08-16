Около 1,5 тысяч заявок поступило со всей России на конкурс «Талисман Десятилетия науки и технологий»

Изображения, поданные на конкурс, теперь пройдут серию отборов. Работа победителя станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России и будет представлена на III Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

«Конкурс идей талисмана Десятилетия объединил самых разных людей и помог выяснить, с какими образами чаще всего ассоциируется наука. Свои работы прислали почти 1,5 тысячи человек из 82 регионов России. Среди участников есть и дошкольники, и ученые, и профессиональные дизайнеры. Больше всего заявок поступило от студентов (521) и школьников (500), возраст самого старшего участника – 84 года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов», – прокомментировал сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.



Конкурс на определение Талисмана Десятилетия науки и технологий проводился с 23 июня 2023 г. Предложить свой вариант талисмана и принять участие в конкурсе мог любой желающий. Для этого необходимо было нарисовать персонажа, природное научное явление, животное или иной одушевленный символ, который, по мнению автора, мог бы стать талисманом Десятилетия науки и технологий в России, написать рассказ о нем и загрузить на страницу конкурса талисман.наука.рф и чат-бот.



Далее, с 1 по 31 августа, волонтеры из числа студентов профильных вузов проверят Талисманы на соответствие правилам конкурса, а Экспертный совет даст итоговую оценку, по итогам которой будет определен шорт-лист из 40 работ.

С 6 по 15 сентября талисманы, отобранные Экспертным советом, будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса. 5 лучших работ будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.



Презентация талисмана-победителя пройдет в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России.



Справочная информация: Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.