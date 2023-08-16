Победа юной шахматистки из Стерлитамака

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Это Кубок для взрослых участников, но к участию в турнире были также допущены юные шахматистки с высоким рейтингом. Воспитанница шахматной секции Центра духовного развития детей "Спас" при Татианинском храме Стерлитамака Надежда Володина заняла 1-е место во всероссийском взрослом соревновании в номинации «Шахматистки до 1-го спортивного разряда включительно» (рейтинг до 1800).
Продуманная система подготовки юной шахматистки, а также ее упорство и трудолюбие позволили Наде достичь высокого результата.
Поздравляем!
Фото ИА "Башинформ".