Победа юной шахматистки из Стерлитамака

Это Кубок для взрослых участников, но к участию в турнире были также допущены юные шахматистки с высоким рейтингом. Воспитанница шахматной секции Центра духовного развития детей "Спас" при Татианинском храме Стерлитамака Надежда Володина заняла 1-е место во всероссийском взрослом соревновании в номинации «Шахматистки до 1-го спортивного разряда включительно» (рейтинг до 1800).



Продуманная система подготовки юной шахматистки, а также ее упорство и трудолюбие позволили Наде достичь высокого результата.



Поздравляем!

Фото ИА "Башинформ".