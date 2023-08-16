+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Августа , 14:54

Победа юной шахматистки из Стерлитамака

В Уфе состоялся этап Кубка России среди женщин "Мемориал Веры Пензиной - 2023".

Это Кубок для взрослых участников, но к участию в турнире были также допущены юные шахматистки с высоким рейтингом. Воспитанница шахматной секции Центра духовного развития детей "Спас" при Татианинском храме Стерлитамака Надежда Володина заняла 1-е место во всероссийском взрослом соревновании в номинации «Шахматистки до 1-го спортивного разряда включительно» (рейтинг до 1800).


Продуманная система подготовки юной шахматистки, а также ее упорство и трудолюбие позволили Наде достичь высокого результата.


Поздравляем!

Фото ИА "Башинформ".

Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика