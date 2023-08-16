+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Августа , 14:33

Школьники Башкортостана обучились основам безопасности и первой помощи

С 9 по 15 августа в Башкортостане в парке «Патриот» в рамках национального проекта «Образование» Башкортостанское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» объединило более 230 школьников республики на обучающей программе Школы мобильных отрядов, проходившей в рамках профильной смены «МЧС России». 

Школьники Башкортостана обучились основам безопасности и первой помощи
Школьники Башкортостана обучились основам безопасности и первой помощи
Смена состоялась под эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан при поддержке Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.

В течение недели участники изучали и отрабатывали навыки безопасного поведения в городе и на природе, навыки оказания первой медицинской помощи, учились проектировать собственные мероприятия и знакомились с профессиями, связанными с темой «безопасность жизнедеятельности». Школьники прошли трассу «Гонки героев», познакомились с выставками военной и пожарной техники, прошли квест от проекта «Марафон Безопасности» Центра поиска пропавших людей РБ, в формате «Диалога на равных» пообщались с сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Участники со всей республики получили знания и навыки в области топографии, обращения со стрелковым оружием, строевой подготовки, самообороны, спортивного туризма.

Занятия проводили инструкторы проекта «Мастерская компетенций «Место твоей безопасности», реализуемого при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, и команда учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

— Совместно с профильными ведомствами и командой центра «Авангард» мы постарались создать пространство, где дети на практике смогут освоить жизненно важные навыки. Наш проект «Мастерская компетенций «Место твоей безопасности» и все его мероприятия направлены на то, чтобы создать единую образовательную среду, позволяющую воспитывать подрастающее поколение как личностей, ориентированных на добро и способных к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физического здоровья, к защите окружающих людей и природы от внешних угроз, — рассказала Председатель совета Башкортостанского регионального отделения «Школы безопасности» Гульшат Ахмадеева.
 
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика