Школьники Башкортостана обучились основам безопасности и первой помощи

Смена состоялась под эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан при поддержке Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.





В течение недели участники изучали и отрабатывали навыки безопасного поведения в городе и на природе, навыки оказания первой медицинской помощи, учились проектировать собственные мероприятия и знакомились с профессиями, связанными с темой «безопасность жизнедеятельности». Школьники прошли трассу «Гонки героев», познакомились с выставками военной и пожарной техники, прошли квест от проекта «Марафон Безопасности» Центра поиска пропавших людей РБ, в формате «Диалога на равных» пообщались с сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Участники со всей республики получили знания и навыки в области топографии, обращения со стрелковым оружием, строевой подготовки, самообороны, спортивного туризма.





Занятия проводили инструкторы проекта «Мастерская компетенций «Место твоей безопасности», реализуемого при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, и команда учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».





— Совместно с профильными ведомствами и командой центра «Авангард» мы постарались создать пространство, где дети на практике смогут освоить жизненно важные навыки. Наш проект «Мастерская компетенций «Место твоей безопасности» и все его мероприятия направлены на то, чтобы создать единую образовательную среду, позволяющую воспитывать подрастающее поколение как личностей, ориентированных на добро и способных к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физического здоровья, к защите окружающих людей и природы от внешних угроз, — рассказала Председатель совета Башкортостанского регионального отделения «Школы безопасности» Гульшат Ахмадеева.

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике